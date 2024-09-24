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Повітряні сили: факту порушення повітряного простору з території Білорусі не встановлено

Ілюстративне фото: Як-130 міг порушити повітряний простір України (Міноборони Білорусі)
Автор: Іван Носальський

Повітряні сили ЗСУ не встановили факту порушення українського повітряного простору з території Білорусі сьогодні, 24 вересня. Цьому може бути причина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Факт порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено", - йдеться у повідомленні військових.

При цьому вони уточнили, що причиною могло бути застосування радіолокаційної перешкоди.

Скандал із білоруським літаком

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, вдень у Києві та низці північних регіонів оголосили повітряну тривогу. Причиною стало те, що державний кордон України з Білоруссю перетнула "повітряна ціль". Яка саме - військові не розкривали.

Пізніше моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" із посиланням на українські Telegram-канали написав, що це міг бути білоруський навчально-бойовий літак Як-130.

На офіційному рівні таку інформацію станом на зараз не підтверджували.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, така провокація може свідчити, що Росія готується відновити удари по Україні з білоруської території.

Варто зауважити, що удари по Україні з території РБ припинилися за кілька місяців після початку повномасштабної війни.

Деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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