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Воздушные силы: факт нарушения воздушного пространства с территории Беларуси не установлен

Иллюстративное фото: Як-130 мог нарушить воздушное пространство Украины (Минобороны Беларуси)
Автор: Иван Носальский

Воздушные силы ВСУ не установили факт нарушения украинского воздушного пространства с территории Беларуси сегодня, 24 сентября. Этому может быть причина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен", - сказано в сообщении военных. 

При этом они уточнили, что причиной могло быть применение радиолокационной помехи. 

Скандал с белорусским самолетом

Напомним, сегодня, 24 сентября, днем в Киеве и ряде северных регионов объявили воздушную тревогу. Причиной стало то, что государственную границу Украины с Беларусью пересекла "воздушная цель". Какая именно - военные не раскрывали.

Позже мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на украинские Telegram-каналы написал, что это мог быть белорусский учебно-боевой самолет Як-130.

На официальном уровне такую информацию пока не подтверждали.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, такая провокация может свидетельствовать, что Россия готовится возобновить удары по Украине с белорусской территории.

Стоит заметить, что удары по Украине с территории РБ прекратились спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны.

Детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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