Повітряні сили за день знищили 8 безпілотників на півдні України

Нагадаємо, сьогодні під час оголошення про балістичну небезпеку в Одесі було чути вибух.

Зауважимо, що Одеська область регулярно піддається атакам дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет.

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