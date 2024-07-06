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Воздушные силы за день уничтожили 8 беспилотников на юге страны

Фото: воздушные силы уничтожили 8 беспилотников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В течение сегодняшнего дня, 6 июля, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Военные объяснили, что в частности было уничтожено шесть разведывательных беспилотников: по два "ZALA" и "Supercam" и по одному "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"; а также два ударных БПЛА "Ланцет".

Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М".

 

Напомним, сегодня во время объявления о баллистической опасности в Одессе был слышен взрыв.

Отметим, что Одесская область регулярно подвергается атакам дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

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