Воздушные силы за день уничтожили 8 беспилотников на юге страны

Напомним, сегодня во время объявления о баллистической опасности в Одессе был слышен взрыв.

Отметим, что Одесская область регулярно подвергается атакам дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

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