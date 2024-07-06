Повітряні сили за день знищили 8 безпілотників на півдні України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" .

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М".

Військові пояснили, що зокрема було знищено шість розвідувальних безпілотників: по два "ZALA" і "Supercam" та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10"; а також два ударних БПЛА "Ланцет".

Нагадаємо, сьогодні під час оголошення про балістичну небезпеку в Одесі було чути вибух.

Зауважимо, що Одеська область регулярно піддається атакам дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет.

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