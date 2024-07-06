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Повітряні сили за день знищили 8 безпілотників на півдні України

Україна, Субота 06 липня 2024 22:01
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Повітряні сили за день знищили 8 безпілотників на півдні України Фото: повітряні сили знищили 8 безпілотників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Протягом сьогоднішнього дня, 6 липня, протиповітряною обороною півдня України знищено 8 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Військові пояснили, що зокрема було знищено шість розвідувальних безпілотників: по два "ZALA" і "Supercam" та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10"; а також два ударних БПЛА "Ланцет".

Возможно, это изображение летательный аппарат и текст «Повитряне командування <<Пίвдень» знИЩЕНО ПОВЕТРЯНИХ ЦЛЕЙ станом на 20:00 06 липня 2024 p. 2 2 古 1 БПЛА БЛА"" "ZALA" БПЛА "Supercam" БПЛА Бпла"Орлан-10" "Орлан-10" 士 2 キ БПЛА Мерл.н-вр" БпЛА бПлА"Ланцет" "Ланцет"»

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М".

Нагадаємо, сьогодні під час оголошення про балістичну небезпеку в Одесі було чути вибух.

Зауважимо, що Одеська область регулярно піддається атакам дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет.

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