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Воздушные силы за день уничтожили 8 беспилотников на юге страны

Украина, Суббота 06 июля 2024 22:01
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Воздушные силы за день уничтожили 8 беспилотников на юге страны Фото: воздушные силы уничтожили 8 беспилотников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В течение сегодняшнего дня, 6 июля, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Военные объяснили, что в частности было уничтожено шесть разведывательных беспилотников: по два "ZALA" и "Supercam" и по одному "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"; а также два ударных БПЛА "Ланцет".

Возможно, это изображение летательный аппарат и текст «Повитряне командування <<Пίвдень» знИЩЕНО ПОВЕТРЯНИХ ЦЛЕЙ станом на 20:00 06 липня 2024 p. 2 2 古 1 БПЛА БЛА"" "ZALA" БПЛА "Supercam" БПЛА Бпла"Орлан-10" "Орлан-10" 士 2 キ БПЛА Мерл.н-вр" БпЛА бПлА"Ланцет" "Ланцет"»

Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М".

Напомним, сегодня во время объявления о баллистической опасности в Одессе был слышен взрыв.

Отметим, что Одесская область регулярно подвергается атакам дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

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