Воздушные силы об атаке на Москву: Это их внутренние проблемы и их будет все больше
У России будет все больше препятствий для путинского режима. И атака дронов и Москву и область является одной из таких внутренних проблем страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Читал, видел, обрадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло на России. Это их внутренние проблемы и их будет все больше", - сказал он.
Игнат отметил, что российскому режиму будут создавать проблемы, в частности "Легион свобода России", который уже в Белгородской и других областях хочет свергнуть кровавый режим Путина, чтобы Россия стала свободным государством.
Он отметил, что легион Республики Ичкерия уже набирает обороты. Игнат надеется, что и остальные территории, входящие в Россию, тоже восстанут против этой тирании.
"Ну а жителям Рублевки нужно какие-то решения принимать, как им дальше жить в такой стране", - добавил он.
Атака дронов на Москву и область
Сегодня утром дроны врезались в дома в Москве и области.
Российские СМИ сообщали, что к атаке были привлечены 32 беспилотника, из которых 19 якобы сбили, а три попали по жилым домам. В то же время в Минобороны РФ увидели всего восемь дронов.
Операция в Белгородской области
22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.
В ГУР сообщали, что из-за нее российские власти сбежали из нескольких населенных пунктов в области.
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