Повітряна тривога під час уроків: як підготувати школяра

З 1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Там, де дозволяє безпека, діти повернулися за парти. За правилами безпеки під час сирени школярі та вчителі повинні спускатися в укриття чи бомбосховища.

МОЗ дало поради батькам, як підготувати дітей по повітряних тривог

Розкажіть дитині, що вона повинна робити під час повітряної тривоги у школі. Поясніть, що вчителі знають, як діяти, і подбають про всіх школярів, а дітям треба чітко слухатися їхніх інструкцій.

Поясніть, що сирена не означає, що потрібно йти додому. У цей час дитина повинна бути в укритті.

Якщо ваша дитина самостійно ходить до школи, розкажіть і покажіть, де вона може перечекати повітряну тривогу. Адже надзвичайна ситуація може спіткати школяра дорогою додому.

Роз'ясніть дитину правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Дайте адміністрації школи чи вчителям свої контакти, деталі стану здоров’я дитини тощо. За потреби розкажіть, які медикаменти приймає школяр, як дитина може реагувати на тривожну ситуацію.

Подбайте, щоб дитина також знала ваші контакти, свою групу крові, свої хронічні хвороби тощо. Можна зробити табличку чи наліпку з цими даними.

Приєднайтеся до соцмереж чи чатів школи, щоб бути у курсу важливих новин.

Тривожний рюкзак: що покласти

Така сумка чи рюкзак повинні зберігатися у школі на випадок тривоги. До нього можна покласти воду, їжу тривалого зберігання (снеки, сухофрукти, горішки, печиво), серветки, антисептик, ліки за потреби, записку з контактними даними батьків.

Детальніше про тривожний рюкзак для школярів можна дізнатися у нашому матеріалі.

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