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Воздушная тревога во время уроков: как подготовить школьника

Фото: родителям рассказали, как подготовить школьника к воздушным тревогам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога может застать школьников на уроках. Родителям объяснили, как подготовить детей к таким ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

С 1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Там, где разрешает безопасность, дети вернулись за парты. По правилам безопасности во время сирены школьники и учителя должны спускаться в укрытие или бомбоубежище.

Минздрав дал советы родителям, как подготовить детей по воздушным тревогам

  • Расскажите ребенку, что он должен делать во время воздушной тревоги в школе. Объясните, что учителя знают, как поступать, и позаботятся обо всех школьниках, а детям нужно четко слушаться их инструкций.
  • Объясните, что сирена не означает, что нужно уходить домой. В это время ребенок должен быть в укрытии.
  • Если ваш ребенок самостоятельно ходит в школу, расскажите и покажите, где он может переждать воздушную тревогу. Ведь чрезвычайная ситуация может застать школьника по дороге домой.
  • Разъясните ребенку правила поведения со взрывоопасными предметами.
  • Дайте администрации школы или учителям свои контакты, детали состояния здоровья ребенка и т.д. При необходимости расскажите, какие медикаменты принимает школьник, как ребенок может реагировать на тревожную ситуацию.
  • Позаботьтесь, чтобы ребенок также знал ваши контакты, свою группу крови, свои хронические болезни и т.д. Можно сделать табличку или наклейку с данными.
  • Присоединитесь к соцсетям или чатам школы, чтобы быть в курсе важных новостей.

Тревожный рюкзак: что положить

Такая сумка или рюкзак должны храниться в школе на случай тревоги. В него можно положить воду, пищу длительного хранения (снеки, сухофрукты, орешки, печенье), салфетки, антисептик, лекарства при необходимости, записку с контактными данными родителей.

Подробнее о тревожном рюкзаке для школьников можно узнать в нашем материале.

Также мы рассказывали, когда школьники в разных регионах Украины пойдут на каникулы.

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