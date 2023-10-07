Воздушная тревога во время уроков: как подготовить школьника

Воздушная тревога может застать школьников на уроках. Родителям объяснили, как подготовить детей к таким ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
С 1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Там, где разрешает безопасность, дети вернулись за парты. По правилам безопасности во время сирены школьники и учителя должны спускаться в укрытие или бомбоубежище.
Минздрав дал советы родителям, как подготовить детей по воздушным тревогам
Тревожный рюкзак: что положить
Такая сумка или рюкзак должны храниться в школе на случай тревоги. В него можно положить воду, пищу длительного хранения (снеки, сухофрукты, орешки, печенье), салфетки, антисептик, лекарства при необходимости, записку с контактными данными родителей.
Подробнее о тревожном рюкзаке для школьников можно узнать в нашем материале.
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