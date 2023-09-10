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Не один, а два. Що має бути у "тривожному" рюкзаку школяра

Україна, Неділя 10 вересня 2023 14:05
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Не один, а два. Що має бути у "тривожному" рюкзаку школяра Фото: що має бути у "тривожному" рюкзаку школяра на випадок тривоги під час занять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

С 1 вересня школярі, які навчаються онлайн, мають носити з собою два рюкзаки - один звичайний, другий - на випадок повітряної тривоги. Що повинно в ньому бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"На випадок повітряної тривоги батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття", - пояснюють спеціалісти.

У такий наплічник варто покласти:

  • поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;
  • пляшку питної води;
  • вологі серветки;
  • теплу легку ковдру;
  • записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);
  • додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;
  • медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);
  • кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

Спеціалісти радять не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

Зазначимо, що раніше у МОЗ радили враховувати особливості дитини, збираючи "тривожний" рюкзак. Крім того, фахівці рекомендують подумати і над тим, що слід покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою у шкільному ранці.

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