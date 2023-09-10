Не один, а два. Що має бути у "тривожному" рюкзаку школяра
С 1 вересня школярі, які навчаються онлайн, мають носити з собою два рюкзаки - один звичайний, другий - на випадок повітряної тривоги. Що повинно в ньому бути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"На випадок повітряної тривоги батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття", - пояснюють спеціалісти.
У такий наплічник варто покласти:
- поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;
- пляшку питної води;
- вологі серветки;
- теплу легку ковдру;
- записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);
- додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;
- медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);
- кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.
Спеціалісти радять не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.
Зазначимо, що раніше у МОЗ радили враховувати особливості дитини, збираючи "тривожний" рюкзак. Крім того, фахівці рекомендують подумати і над тим, що слід покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою у шкільному ранці.
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