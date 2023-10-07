Воздушная тревога во время уроков: как подготовить школьника
Воздушная тревога может застать школьников на уроках. Родителям объяснили, как подготовить детей к таким ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
С 1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Там, где разрешает безопасность, дети вернулись за парты. По правилам безопасности во время сирены школьники и учителя должны спускаться в укрытие или бомбоубежище.
Минздрав дал советы родителям, как подготовить детей по воздушным тревогам
- Расскажите ребенку, что он должен делать во время воздушной тревоги в школе. Объясните, что учителя знают, как поступать, и позаботятся обо всех школьниках, а детям нужно четко слушаться их инструкций.
- Объясните, что сирена не означает, что нужно уходить домой. В это время ребенок должен быть в укрытии.
- Если ваш ребенок самостоятельно ходит в школу, расскажите и покажите, где он может переждать воздушную тревогу. Ведь чрезвычайная ситуация может застать школьника по дороге домой.
- Разъясните ребенку правила поведения со взрывоопасными предметами.
- Дайте администрации школы или учителям свои контакты, детали состояния здоровья ребенка и т.д. При необходимости расскажите, какие медикаменты принимает школьник, как ребенок может реагировать на тревожную ситуацию.
- Позаботьтесь, чтобы ребенок также знал ваши контакты, свою группу крови, свои хронические болезни и т.д. Можно сделать табличку или наклейку с данными.
- Присоединитесь к соцсетям или чатам школы, чтобы быть в курсе важных новостей.
Тревожный рюкзак: что положить
Такая сумка или рюкзак должны храниться в школе на случай тревоги. В него можно положить воду, пищу длительного хранения (снеки, сухофрукты, орешки, печенье), салфетки, антисептик, лекарства при необходимости, записку с контактными данными родителей.
Подробнее о тревожном рюкзаке для школьников можно узнать в нашем материале.
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