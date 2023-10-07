Воздушная тревога во время уроков: как подготовить школьника

Воздушная тревога может застать школьников на уроках. Родителям объяснили, как подготовить детей к таким ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

С 1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Там, где разрешает безопасность, дети вернулись за парты. По правилам безопасности во время сирены школьники и учителя должны спускаться в укрытие или бомбоубежище.

Минздрав дал советы родителям, как подготовить детей по воздушным тревогам

Расскажите ребенку, что он должен делать во время воздушной тревоги в школе. Объясните, что учителя знают, как поступать, и позаботятся обо всех школьниках, а детям нужно четко слушаться их инструкций.

Объясните, что сирена не означает, что нужно уходить домой. В это время ребенок должен быть в укрытии.

Если ваш ребенок самостоятельно ходит в школу, расскажите и покажите, где он может переждать воздушную тревогу. Ведь чрезвычайная ситуация может застать школьника по дороге домой.

Разъясните ребенку правила поведения со взрывоопасными предметами.

Дайте администрации школы или учителям свои контакты, детали состояния здоровья ребенка и т.д. При необходимости расскажите, какие медикаменты принимает школьник, как ребенок может реагировать на тревожную ситуацию.

Позаботьтесь, чтобы ребенок также знал ваши контакты, свою группу крови, свои хронические болезни и т.д. Можно сделать табличку или наклейку с данными.

Присоединитесь к соцсетям или чатам школы, чтобы быть в курсе важных новостей.

Тревожный рюкзак: что положить

Такая сумка или рюкзак должны храниться в школе на случай тревоги. В него можно положить воду, пищу длительного хранения (снеки, сухофрукты, орешки, печенье), салфетки, антисептик, лекарства при необходимости, записку с контактными данными родителей.

Подробнее о тревожном рюкзаке для школьников можно узнать в нашем материале.

Также мы рассказывали, когда школьники в разных регионах Украины пойдут на каникулы.