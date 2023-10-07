ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воздушная тревога во время уроков: как подготовить школьника

Украина, Суббота 07 октября 2023 09:28
UA EN RU
Воздушная тревога во время уроков: как подготовить школьника Фото: родителям рассказали, как подготовить школьника к воздушным тревогам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога может застать школьников на уроках. Родителям объяснили, как подготовить детей к таким ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

С 1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Там, где разрешает безопасность, дети вернулись за парты. По правилам безопасности во время сирены школьники и учителя должны спускаться в укрытие или бомбоубежище.

Минздрав дал советы родителям, как подготовить детей по воздушным тревогам

  • Расскажите ребенку, что он должен делать во время воздушной тревоги в школе. Объясните, что учителя знают, как поступать, и позаботятся обо всех школьниках, а детям нужно четко слушаться их инструкций.
  • Объясните, что сирена не означает, что нужно уходить домой. В это время ребенок должен быть в укрытии.
  • Если ваш ребенок самостоятельно ходит в школу, расскажите и покажите, где он может переждать воздушную тревогу. Ведь чрезвычайная ситуация может застать школьника по дороге домой.
  • Разъясните ребенку правила поведения со взрывоопасными предметами.
  • Дайте администрации школы или учителям свои контакты, детали состояния здоровья ребенка и т.д. При необходимости расскажите, какие медикаменты принимает школьник, как ребенок может реагировать на тревожную ситуацию.
  • Позаботьтесь, чтобы ребенок также знал ваши контакты, свою группу крови, свои хронические болезни и т.д. Можно сделать табличку или наклейку с данными.
  • Присоединитесь к соцсетям или чатам школы, чтобы быть в курсе важных новостей.

Тревожный рюкзак: что положить

Такая сумка или рюкзак должны храниться в школе на случай тревоги. В него можно положить воду, пищу длительного хранения (снеки, сухофрукты, орешки, печенье), салфетки, антисептик, лекарства при необходимости, записку с контактными данными родителей.

Подробнее о тревожном рюкзаке для школьников можно узнать в нашем материале.

Также мы рассказывали, когда школьники в разных регионах Украины пойдут на каникулы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа діти Министерство здравоохранения Украины Война в Украине воздушная тревога
NEWS
ВСУ продолжают контрнаступление и имеют продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW
ВСУ продолжают контрнаступление и имеют продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины