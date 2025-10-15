Повітряна тривога охоплює Україну: які області у зоні ризику через "Шахеди"

Отож, над Україною зафіксовано рух одразу кількох груп дронів-камікадзе типу "Shahed".

О 23:34 Повітряні сили України повідомили, що групи ударних БпЛА з Харківщини прямують у бік Дніпропетровської області, ще кілька – курсують через Харківщину у напрямку Полтавщини.

Також о 23:48 було зафіксовано нові групи дронів, що рухаються через Херсонщину також у напрямку Дніпропетровщини.

О 23:57 – Повітряні Сили повідомляють, що окремі групи БпЛА беруть курс на Полтаву.

Таким чином, наразі переважна більшість російських дронів перебуває на Харківщині та Дніпропетровщині.

Станом на 0:17 карта тривог виглядає наступним чином:

Українцям у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях рекомендували негайно перейти в укриття, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Підрозділи протиповітряної оборони вже працюють над ураженням ворожих цілей.