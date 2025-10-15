Воздушная тревога охватывает Украину: какие области в зоне риска из-за "Шахедов"

Так, над Украиной зафиксировано движение сразу нескольких групп дронов-камикадзе типа "Shahed".

В 23:34 Воздушные силы Украины сообщили, что группы ударных БпЛА с Харьковщины направляются в сторону Днепропетровской области, еще несколько - курсируют через Харьковщину в направлении Полтавщины.

Также в 23:48 были зафиксированы новые группы дронов, движущихся через Херсонскую область также в направлении Днепропетровщины.

В 23:57 - Воздушные Силы сообщают, что отдельные группы БпЛА берут курс на Полтаву.

Таким образом, сейчас подавляющее большинство российских дронов находится на Харьковщине и Днепропетровщине.

По состоянию на 0:17 карта тревог выглядит следующим образом:

Украинцам в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях рекомендовали немедленно перейти в укрытие, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Подразделения противовоздушной обороны уже работают над поражением вражеских целей.