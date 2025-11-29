ua en ru
Повітряна тривога оголошена по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К

Україна , Субота 29 листопада 2025 07:05
Повітряна тривога оголошена по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К Фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По всій Україні оголошена повітряна тривога. З аеродрому "Саваслєйка" піднялись МіГ-31К - носії гіперзвукових аеробалістичних ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали в Telegram та Карту повітряних тривог України.

Наразі на карті повітряних тривог України усі області мають червоне забарвлення через голошену повітряну тривогу:

Повітряна тривога оголошена по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К

Згідно з повідомленням моніторингових каналів, зараз у повітрі 4 борти МіГ-31К - носіїв гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47м2 комплексу "Кинджал", які становлять загрозу для всіх регіонів країни.

Раніше повідомлялось, що Росія запустила по Україні крилаті ракети Х-101 з бортів Ту-95МС/Ту-160.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що перші ракети Х-101 пролетіли через Сумщину у напрямку Полтавщини.

Нічний удар по Києву та інших регіонах України

У Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась і балістика.

Постраждали 11 осіб, серед них дитина. Одна людина загинула. Надзвичайники врятували 5 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Перед тим ввечері окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

