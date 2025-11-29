ua en ru
Воздушная тревога объявлена по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К

Украина, Суббота 29 ноября 2025 07:05
Воздушная тревога объявлена по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К Фото: люди в укрытии во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По всей Украине объявлена воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" поднялись МиГ-31К - носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram и Карту воздушных тревог Украины.

Сейчас на карте воздушных тревог Украины все области имеют красную окраску из-за объявленной воздушной тревоги:

Согласно сообщению мониторинговых каналов, сейчас в воздухе 4 борта МиГ-31К - носителей гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал", которые представляют угрозу для всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что Россия запустила по Украине крылатые ракеты Х-101 с бортов Ту-95МС/Ту-160.

Воздушные силы ВСУ отметили, что первые ракеты Х-101 пролетели через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Ночной удар по Киеву и другим регионам Украины

В Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Пострадали 11 человек, среди них ребенок. Один человек погиб. Чрезвычайники спасли 5 человек, в том числе ребенка и маломобильного человека.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом.

Перед тем вечером оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, в результате чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

