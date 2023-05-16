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Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні

Фото: у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні вночі у вівторок, 16 травня, у більшості областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані карти повітряних тривог.

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак зазвучали на початку третьої ночі спочатку у південних та центральних регіонах, після карта "почервоніла" у західних та північних областях.

Також у мережі повідомляється, що російські окупанти могли запустити ракети (за попередніми даними, йдеться про "Калібри" з ворожого флоту в акваторії Чорного моря).

Українців закликають залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін".

Повітряна тривога вночі оголошено:

  • у Києві та області,
  • у Черкаській,
  • Хмельницькій,
  • Волинській,
  • Чернівецькій,
  • Тернопільській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Вінницькій,
  • Запорізькій областях.

Карта повітряних тривог уночі 16 травня (фото: t.me/alarmukraine)

Нагадаємо, перед цим 15 травня ввечері у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу, і тоді були повідомлення про зліт у Росії носія гіперзвукових ракет.

Зазначимо, що аналітики ISW вважають серії дронових і ракетних атак РФ по Україні, які почастішали, частиною нової повітряної кампанії країни-агресора з метою спроби знизити здатність ЗСУ вести контрнаступні операції в найближчому майбутньому.

Додамо також, що нещодавно в Міноборони України зазначили, що над Києвом уже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони.

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