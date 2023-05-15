По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К
Сьогодні, 15 травня, увечері у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. У мережі пишуть, що у Росії злетів носій гіперзвукових ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 20:16
У регіонах України почали оголошувати відбої повітряної тривоги.
За непідтвердженими даними, росіяни підняли у повітря бойовий літак МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
Фото: мапа повітряних тривог (скріншот)
При цьому офіційної інформації про причини тривоги наразі немає. Українцям необхідно пройти в укриття.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив інформацію про збиття українськими захисниками гіперзвукової ракети "Кинджал".
Пізніше в CNN розкрили деталі про те, що саме хотіли атакувати росіяни за допомогою гіперзвукової ракети.
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