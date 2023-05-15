ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 травня 2023 20:09
По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К Фото: по всій Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 травня, увечері у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. У мережі пишуть, що у Росії злетів носій гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 20:16

У регіонах України почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

За непідтвердженими даними, росіяни підняли у повітря бойовий літак МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31КФото: мапа повітряних тривог (скріншот)

При цьому офіційної інформації про причини тривоги наразі немає. Українцям необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив інформацію про збиття українськими захисниками гіперзвукової ракети "Кинджал".

Пізніше в CNN розкрили деталі про те, що саме хотіли атакувати росіяни за допомогою гіперзвукової ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію