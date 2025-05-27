Повітряна тривога і НМТ: коли тестування продовжать, а коли - скасують

В умовах війни в Україні навіть складання національного мультипредметного тесту (НМТ) може перервати повітряна тривога. У такому випадку інструктор має зупинити тестування.
Як діяти, якщо сирена застала дорогою до пункту чи вже під час тестування, і як не втратити право на участь у НМТ, розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.
Якщо тривога оголошена до прибуття в центр, учасник має залишатися в безпечному місці до завершення тривоги. Потім - приїхати до екзаменаційного центру і пройти тестування, якщо воно ще не скасоване.
Якщо через тривогу тестування в центрі скасовано, це не є проблемою - учасник зможе скласти тест під час додаткової сесії. Також поважною причиною вважається й неявка у разі довготривалої тривоги в регіоні. Додаткові підтвердження надавати не потрібно.
Щоб потрапити на додаткову сесію, потрібно подати заяву. Це можна зробити:
Якщо тривога почалася під час тестування, усі учасники разом із персоналом негайно переходять до укриття.
Тестування призупиняється через спеціальний сервіс, а час автоматично зупиняється. Після сигналу "відбій" тестування продовжується з тієї хвилини й завдання, де воно було зупинене.
Важливо пам’ятати, якщо тривога триває менше ніж 2,5 години, тест поновлюється. Якщо довше - тестування вважається недійсним, і учасник проходить його на додатковій сесії.
2,5 години - це загальний ліміт. Якщо, наприклад, відбулося кілька коротких тривог, сумарний час також враховується.
Окрім тривог, до форс-мажорів також належать:
Учасникам дозволено забрати свої речі зі зберігання.
Заборонено користуватися телефонами, смарт-годинниками чи іншими гаджетами. Можна спілкуватися між собою - але не про зміст тесту.
За дотриманням правил стежать інструктори.
Якщо ваше тестування було зірване через довгу тривогу:
Жодних довідок чи підтверджень про тривогу надавати не потрібно - це фіксується автоматично.
В деяких регіонах України пункти НМТ розміщені в укриттях. Це дозволяє не переривати тестування навіть під час кількагодинної повітряної тривоги.
У 2024 році такі умови були організовані:
Цьогоріч УЦОЯО також працює над тим, щоб забезпечити проведення тестування в максимально безпечних умовах по всій країні.
Якщо під час і основної, і додаткової сесії тест зірвано через довготривалу тривогу, ситуація вирішуватиметься індивідуально. Учасник має звернутися до відповідального працівника в екзаменаційному центрі - йому нададуть подальші інструкції.
УЦОЯО гарантує, що учасники НМТ не постраждають через бойову ситуацію. Якщо тест зірвано - його можна пройти повторно, без зайвої бюрократії. Головне - знати алгоритм дій та вчасно подати заяву.
14 травня в Україні розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту - ключового етапу вступної кампанії-2025. Понад 300 тисяч вступників складають НМТ одночасно з чотирьох предметів, зокрема й за межами країни. Для вступу на бюджет необхідно набрати щонайменше 130 балів. Оприлюднити результати планують до 4 липня.
Цього року на НМТ зареєструвались 312 тисяч випускників - стільки ж, як і торік. За кордоном тест складатимуть майже 21 тисяча. Найпопулярнішим предметом на вибір стала англійська мова, далі - географія, біологія й українська література. Найменше охочих обрали фізику та хімію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.