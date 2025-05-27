Воздушная тревога и НМТ: когда тестирование продлят, а когда - отменят

В условиях войны в Украине даже сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) может прервать воздушная тревога. В таком случае инструктор должен остановить тестирование.

Как действовать, если сирена застала по дороге к пункту или уже во время тестирования, и как не потерять право на участие в НМТ, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Тревога до начала тестирования

Если тревога объявлена до прибытия в центр, участник должен оставаться в безопасном месте до завершения тревоги. Затем - приехать в экзаменационный центр и пройти тестирование, если оно еще не отменено.

Если из-за тревоги тестирование в центре отменено, это не является проблемой - участник сможет сдать тест во время дополнительной сессии. Также уважительной причиной считается и неявка в случае длительной тревоги в регионе. Дополнительные подтверждения предоставлять не нужно.

Чтобы попасть на дополнительную сессию, нужно подать заявление. Это можно сделать:

по почте (с учетом времени доставки),

по электронной почте (учитывается дата поступления письма в региональном центре),

лично или через уполномоченное лицо (с документами, оформленными согласно законодательству).

Тревога во время тестирования

Если тревога началась во время тестирования, все участники вместе с персоналом немедленно переходят в укрытие.

Тестирование приостанавливается через специальный сервис, а время автоматически останавливается. После сигнала "отбой" тестирование продолжается с той минуты и задачи, где оно было остановлено.

Важно помнить, если тревога длится менее 2,5 часов, тест возобновляется. Если дольше - тестирование считается недействительным, и участник проходит его на дополнительной сессии.

2,5 часа - это общий лимит. Если, например, произошло несколько коротких тревог, суммарное время также учитывается.

Кроме тревог, к форс-мажорам также относятся:

перебои с электроснабжением в пункте тестирования;

любые технические обстоятельства, которые помешали сдаче НМТ не по вине участника.

Что можно и нельзя в укрытии

Участникам разрешено забрать свои вещи с хранения.

Запрещено пользоваться телефонами, смарт-часами или другими гаджетами. Можно общаться между собой - но не о содержании теста.

За соблюдением правил следят инструкторы.

Как подать заявление на дополнительную сессию

Если ваше тестирование было сорвано из-за длинной тревоги:

можно подать заявление прямо в пункте тестирования - для этого инструктор предоставит вам инструкции, а персонал поможет с оформлением;

есть возможность подать заявление в течение трех рабочих дней после тестирования - самостоятельно или по почте.

Никаких справок или подтверждений о тревоге предоставлять не нужно - это фиксируется автоматически.

В каких центрах можно не прерывать НМТ даже во время тревоги

В некоторых регионах Украины пункты НМТ размещены в укрытиях. Это позволяет не прерывать тестирование даже во время многочасовой воздушной тревоги.

В 2024 году такие условия были организованы:

полностью - в Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях;

частично - в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черкасской и Черниговской.

В этом году УЦОКО также работает над тем, чтобы обеспечить проведение тестирования в максимально безопасных условиях по всей стране.

Если во время и основной, и дополнительной сессии тест сорван из-за длительной тревоги, ситуация будет решаться индивидуально. Участник должен обратиться к ответственному работнику в экзаменационном центре - ему предоставят дальнейшие инструкции.

УЦОКО гарантирует, что участники НМТ не пострадают из-за боевой ситуации. Если тест сорван - его можно пройти повторно, без лишней бюрократии. Главное - знать алгоритм действий и вовремя подать заявление.