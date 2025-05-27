Воздушная тревога и НМТ: когда тестирование продлят, а когда - отменят
В условиях войны в Украине даже сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) может прервать воздушная тревога. В таком случае инструктор должен остановить тестирование.
Как действовать, если сирена застала по дороге к пункту или уже во время тестирования, и как не потерять право на участие в НМТ, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Тревога до начала тестирования
Если тревога объявлена до прибытия в центр, участник должен оставаться в безопасном месте до завершения тревоги. Затем - приехать в экзаменационный центр и пройти тестирование, если оно еще не отменено.
Если из-за тревоги тестирование в центре отменено, это не является проблемой - участник сможет сдать тест во время дополнительной сессии. Также уважительной причиной считается и неявка в случае длительной тревоги в регионе. Дополнительные подтверждения предоставлять не нужно.
Чтобы попасть на дополнительную сессию, нужно подать заявление. Это можно сделать:
- по почте (с учетом времени доставки),
- по электронной почте (учитывается дата поступления письма в региональном центре),
- лично или через уполномоченное лицо (с документами, оформленными согласно законодательству).
Тревога во время тестирования
Если тревога началась во время тестирования, все участники вместе с персоналом немедленно переходят в укрытие.
Тестирование приостанавливается через специальный сервис, а время автоматически останавливается. После сигнала "отбой" тестирование продолжается с той минуты и задачи, где оно было остановлено.
Важно помнить, если тревога длится менее 2,5 часов, тест возобновляется. Если дольше - тестирование считается недействительным, и участник проходит его на дополнительной сессии.
2,5 часа - это общий лимит. Если, например, произошло несколько коротких тревог, суммарное время также учитывается.
Кроме тревог, к форс-мажорам также относятся:
- перебои с электроснабжением в пункте тестирования;
- любые технические обстоятельства, которые помешали сдаче НМТ не по вине участника.
Что можно и нельзя в укрытии
Участникам разрешено забрать свои вещи с хранения.
Запрещено пользоваться телефонами, смарт-часами или другими гаджетами. Можно общаться между собой - но не о содержании теста.
За соблюдением правил следят инструкторы.
Как подать заявление на дополнительную сессию
Если ваше тестирование было сорвано из-за длинной тревоги:
- можно подать заявление прямо в пункте тестирования - для этого инструктор предоставит вам инструкции, а персонал поможет с оформлением;
- есть возможность подать заявление в течение трех рабочих дней после тестирования - самостоятельно или по почте.
Никаких справок или подтверждений о тревоге предоставлять не нужно - это фиксируется автоматически.
В каких центрах можно не прерывать НМТ даже во время тревоги
В некоторых регионах Украины пункты НМТ размещены в укрытиях. Это позволяет не прерывать тестирование даже во время многочасовой воздушной тревоги.
В 2024 году такие условия были организованы:
- полностью - в Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях;
- частично - в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черкасской и Черниговской.
В этом году УЦОКО также работает над тем, чтобы обеспечить проведение тестирования в максимально безопасных условиях по всей стране.
Если во время и основной, и дополнительной сессии тест сорван из-за длительной тревоги, ситуация будет решаться индивидуально. Участник должен обратиться к ответственному работнику в экзаменационном центре - ему предоставят дальнейшие инструкции.
УЦОКО гарантирует, что участники НМТ не пострадают из-за боевой ситуации. Если тест сорван - его можно пройти повторно, без лишней бюрократии. Главное - знать алгоритм действий и вовремя подать заявление.
НМТ в 2025 году
14 мая в Украине началась основная сессия национального мультипредметного теста - ключевого этапа вступительной кампании-2025. Более 300 тысяч абитуриентов сдают НМТ одновременно по четырем предметам, в том числе и за пределами страны. Для поступления на бюджет необходимо набрать не менее 130 баллов. Обнародовать результаты планируют до 4 июля.
В этом году на НМТ зарегистрировались 312 тысяч выпускников - столько же, как и в прошлом году. За рубежом тест будут сдавать почти 21 тысяча. Самым популярным предметом на выбор стал английский язык, далее - география, биология и украинская литература. Меньше всего желающих выбрали физику и химию.
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