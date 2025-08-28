Повітряна дуель над Аляскою загострюється: США знову перехопили російський літак

Це вже четвертий випадок протягом останнього тижня, коли американська авіація реагує на активність російського літака у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Перехоплення та заходи безпеки

Для точної ідентифікації російського борту NORAD відправило літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 та один літак-заправник KC-135. У командуванні підкреслили, що російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не порушував суверенітет США чи Канади.

"Діяльність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - зазначили у NORAD.

Що таке зона ідентифікації протиповітряної оборони

Зона ідентифікації починається за межами суверенного повітряного простору та є ділянкою міжнародного неба, де всі літаки підлягають ідентифікації в інтересах національної безпеки. NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і бортових радарів та винищувачів для відстеження повітряних суден і готовий застосувати різні варіанти реагування для захисту Північної Америки.

Перехоплення російських літаків поблизу Аляски

Аналогічні перехоплення відбулися 20 серпня, коли американські винищувачі F-16 та літак-заправник KC-135 ідентифікували російський Іл-20, а також 21 і 24 серпня. Таким чином, активність російських розвідувальних літаків у міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски стала регулярним явищем останнього тижня.

NORAD наголошує, що система постійно готова до реагування і забезпечує безпеку повітряного простору Північної Америки, відстежуючи всі потенційні загрози.