Повітряна дуель над Аляскою загострюється: США знову перехопили російський літак

Ілюстративне фото: літак F-16 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США вчетверте за тиждень підняли винищувачі F-16 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 біля Аляски, який залишався в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Це вже четвертий випадок протягом останнього тижня, коли американська авіація реагує на активність російського літака у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Перехоплення та заходи безпеки

Для точної ідентифікації російського борту NORAD відправило літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 та один літак-заправник KC-135. У командуванні підкреслили, що російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не порушував суверенітет США чи Канади.

"Діяльність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - зазначили у NORAD.

Що таке зона ідентифікації протиповітряної оборони

Зона ідентифікації починається за межами суверенного повітряного простору та є ділянкою міжнародного неба, де всі літаки підлягають ідентифікації в інтересах національної безпеки. NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і бортових радарів та винищувачів для відстеження повітряних суден і готовий застосувати різні варіанти реагування для захисту Північної Америки.

Перехоплення російських літаків поблизу Аляски

Аналогічні перехоплення відбулися 20 серпня, коли американські винищувачі F-16 та літак-заправник KC-135 ідентифікували російський Іл-20, а також 21 і 24 серпня. Таким чином, активність російських розвідувальних літаків у міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски стала регулярним явищем останнього тижня.

NORAD наголошує, що система постійно готова до реагування і забезпечує безпеку повітряного простору Північної Америки, відстежуючи всі потенційні загрози.

Літаки F-16 в Україні

Нагадаємо, що цього літа Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.

Важливо, що це повністю українська розробка. Фонд "Повернись живим" створив, виготовив та передав комплекси в межах ініціативи під назвою "Проєкт 61".

Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми.

Зауважимо, що в Міноборони вже показали мобільні комплекси для обслуговування F-16.

