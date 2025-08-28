ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Повітряна дуель над Аляскою загострюється: США знову перехопили російський літак

Аляска, Четвер 28 серпня 2025 02:47
UA EN RU
Повітряна дуель над Аляскою загострюється: США знову перехопили російський літак Ілюстративне фото: літак F-16 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США вчетверте за тиждень підняли винищувачі F-16 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 біля Аляски, який залишався в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Це вже четвертий випадок протягом останнього тижня, коли американська авіація реагує на активність російського літака у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Перехоплення та заходи безпеки

Для точної ідентифікації російського борту NORAD відправило літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 та один літак-заправник KC-135. У командуванні підкреслили, що російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не порушував суверенітет США чи Канади.

"Діяльність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - зазначили у NORAD.

Що таке зона ідентифікації протиповітряної оборони

Зона ідентифікації починається за межами суверенного повітряного простору та є ділянкою міжнародного неба, де всі літаки підлягають ідентифікації в інтересах національної безпеки. NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і бортових радарів та винищувачів для відстеження повітряних суден і готовий застосувати різні варіанти реагування для захисту Північної Америки.

Перехоплення російських літаків поблизу Аляски

Аналогічні перехоплення відбулися 20 серпня, коли американські винищувачі F-16 та літак-заправник KC-135 ідентифікували російський Іл-20, а також 21 і 24 серпня. Таким чином, активність російських розвідувальних літаків у міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски стала регулярним явищем останнього тижня.

NORAD наголошує, що система постійно готова до реагування і забезпечує безпеку повітряного простору Північної Америки, відстежуючи всі потенційні загрози.

Літаки F-16 в Україні

Нагадаємо, що цього літа Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.

Важливо, що це повністю українська розробка. Фонд "Повернись живим" створив, виготовив та передав комплекси в межах ініціативи під назвою "Проєкт 61".

Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми.

Зауважимо, що в Міноборони вже показали мобільні комплекси для обслуговування F-16.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Аляска F-16
Новини
Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США
Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили