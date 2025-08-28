ua en ru
Воздушная дуэль над Аляской обостряется: США снова перехватили российский самолет

Четверг 28 августа 2025 02:47
Воздушная дуэль над Аляской обостряется: США снова перехватили российский самолет Иллюстративное фото: самолет F-16 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США в четвертый раз за неделю подняли истребители F-16 для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 возле Аляски, который оставался в международном воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны(NORAD).

Это уже четвертый случай за последнюю неделю, когда американская авиация реагирует на активность российского самолета в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Перехват и меры безопасности

Для точной идентификации российского борта NORAD отправило самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135. В командовании подчеркнули, что российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не нарушал суверенитет США или Канады.

"Деятельность России в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - отметили в NORAD.

Что такое зона идентификации противовоздушной обороны

Зона идентификации начинается за пределами суверенного воздушного пространства и является участком международного неба, где все самолеты подлежат идентификации в интересах национальной безопасности. NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов и готов применить различные варианты реагирования для защиты Северной Америки.

Перехват российских самолетов вблизи Аляски

Аналогичные перехваты произошли 20 августа, когда американские истребители F-16 и самолет-заправщик KC-135 идентифицировали российский Ил-20, а также 21 и 24 августа. Таким образом, активность российских разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве вблизи Аляски стала регулярным явлением последней недели.

NORAD отмечает, что система постоянно готова к реагированию и обеспечивает безопасность воздушного пространства Северной Америки, отслеживая все потенциальные угрозы.

Самолеты F-16 в Украине

Напомним, что этим летом Воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.

Важно, что это полностью украинская разработка. Фонд "Вернись живым" создал, изготовил и передал комплексы в рамках инициативы под названием "Проект 61".

Комплексы значительно повышают мобильность авиации в условиях войны, когда российские войска охотятся на самолеты и аэродромы.

Заметим, что в Минобороны уже показали мобильные комплексы для обслуживания F-16.

