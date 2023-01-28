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В повітря злетіла і автівка з вантажем. Прикордонники знищили склад РФ під Луганськом

Фото: прикордонники знищили склад РФ на Луганському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники знищили ворожий склад з боєприпасами у Луганській області. Вибух був такої сили, що в повітря злетіло навіть авто з вантажем окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожий склад на Луганщині. Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ", - йдеться в повідомленні

За даними прикордонників, точним ударом тилову базу знищено.

"Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж. Втрати противника встановлюються", - додали в ДПСУ.

Як повідомлялось, за даними на ранок суботи, 28 січня,ЗСУ ліквідували за добу 800 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 125 510 військових. Також ЗСУ знищили літак і вертоліт окупантів.

Крім цього, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 27 січня успішно відбили 12 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

До того ж ЗСУ перекидають особовий склад з Бахмута в Вугледар, де точаться важкі бої. В Росії ж заявляють, що для них найважчою ділянкою фронту є Кремінна, де ЗСУ постійно намагаються прорвати їхню оборону.

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