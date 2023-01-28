ЗСУ посилюють присутність у Вугледарі: карти боїв

Збройні сили України перекидають особовий склад з Бахмута в Вугледар, де точаться важкі бої. В Росії ж заявляють, що для них найважчою ділянкою фронту є Кремінна, де ЗСУ постійно намагаються прорвати їхню оборону.

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та заході Луганської областей

Повідомляється, що 27 січня російські війська провели розвідувальну операцію на північному сході Харківської області. "Воєнкор" стверджував, що російські війська прорвали українську оборону біля Тернової (38 км на північний схід від міста Харкова), проникнувши на 500 метрів углиб.

26 та 27 січня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної. Секретар Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що Кремінна є найскладнішою ділянкою лінії фронту через спроби України прорвати російські оборонні рубежі. Турчак також заявив, що російські ВДВ тримають оборону на Кремінському напрямку. 26 січня російський військовий блогер заявив, що 254-й гвардійський мотострілецький полк (144-а мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) відбив український штурм і вів вогонь на відстані 50-100 метрів від українських сил поблизу Кремінної. 27 січня Генштаб України заявив, що українські війська відбили російські штурми біля Площанки (16 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

27 січня російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського (30 км на північний схід) і Парасковіївки (6 км на північ); та на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки (6 км на південний захід). Геолокаційні кадри показують, що українська артилерія обстрілює російську переправу на річці Бахмутівка на північний захід від Солі, вказуючи на те, що російські війська просунулися на північний захід від Соледара приблизно до цієї точки.

Українські джерела також підтвердили, що російські війська захопили Краснополівку (на північний захід від Соледару) та Дворіччя (на південний захід від Соледару). Російський "воєнкор" стверджував, що бойовики групи "Вагнера" в районі Соледару намагаються прорвати українську оборону біля Благодатного (безпосередньо на захід від Соледару). На геолокаційних кадрах бойових дій показано, як українські війська вступають у бій з бійцями групи "Вагнера" в передмісті на північному сході Бахмута, вказуючи на те, що група "Вагнера" продовжує поступове просування в самому Бахмуті. Російський військовий блогер також заявив, що на південній околиці Парасковіївки тривають бої. Російські джерела також стверджували, що сили "Вагнера" на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки намагаються просунутися на північний захід у бік Іванівського, щоб перерізати трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

27 січня російські війська продовжили наземні обстріли західних околиць Донецька. У Генштабі України заявили, що українські війська відбили російські атаки на північно-західній околиці Донецька в районі Водяного та Невельського та на південно-західній околиці в районі Мар’їнки. Геолокаційні кадри від 14 січня показують, що російські війська просунулися в межах Водяного. Російські джерела стверджували, що сили так званої "ДНР" захопили Водяне 26 січня. Геолокаційні кадри позицій російської піхоти показують, що російські війська також незначно просунулися в Піски, також на північно-західній околиці міста Донецьк. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська, які воюють у західній Мар’їнці, перехопили ініціативу.

27 січня російські війська здійснили наземну атаку на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаку Росії на Вугледар, що за 30 км на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри бойових дій свідчать про те, що російські війська захопили Микільське, що на південно-східній околиці Вугледару. Радник так званої "ДНР" Ян Гагін заявив, що на околицях Вугледара тривають запеклі бої, а російські війська закріпилися на південно-східній і східній околицях населеного пункту. Російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), повідомили, що в цьому районі діють 155-а окремо взята морська піхотна бригада та інші підрозділи СВО та так званої "ДНР". На кадрах у соціальних мережах видно, як російські війська обстрілюють Вугледар із термобаричної артилерійської системи ТОС-1А. Використання артилерійських засобів на рівні військового округу свідчить про те, що російське командування, можливо, віддає перевагу просуванню в районі Вугледара. Російські військові блогери стверджували, що українські війська передислокуються з Бахмута для захисту Вугледара.

"Південна вісь"

Російські джерела не повідомляли, що 27 січня російські війська продовжували локалізовані наступальні дії в Запорізькій області. Російські джерела стверджували, що російські війська розпочали локалізовані наступальні дії вздовж лінії зіткнення в Запорізькій області в попередні дні та захопили кілька населених пунктів. ISW не бачила жодного візуального підтвердження того, що російські війська захопили будь-які населені пункти в цьому районі, і продовжує оцінювати, що російські джерела, ймовірно, зробили ці заяви, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в російському наступі із захоплення Бахмута. Відсутність інформації про локалізовані російські наступальні операції в Запорізькій області свідчить про те, що ці операції, ймовірно, мали обмежений масштаб.

27 січня російські війська продовжували звичайні артилерійські та РСЗВ удари на захід від Гуляйполя та в Херсонській і Дніпропетровській областях. Генштаб України повідомив, що російські війська продовжують наносити удари по місту Херсон.