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В воздух взлетел и автомобиль с грузом. Пограничники уничтожили склад РФ под Луганском

Фото: пограничники уничтожили склад РФ на Луганском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Луганской области. Взрыв был такой силы, что в воздух взмыло даже авто с грузом кафиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила вражеский склад в Луганской области. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ", - говорится в сообщении

По данным пограничников, точным ударом тыловая база была уничтожена.

"От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, который транспортировал груз. Потери противника устанавливаются", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 28 января, ВСУ ликвидировали за сутки 800 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 27 января успешно отразили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Также ВСУ перекидывают личный состав из Бахмута в Угледар, где идут тяжелые бои. В России же заявляют, что для них тяжелейшим участком фронта является Кременная, где ВСУ постоянно пытаются прорвать их оборону.

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