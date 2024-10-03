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Повітря забруднене. Київ знову затягнуло пилом, на двір краще не виходити

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві зафіксований високий рівень забрудненості повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

До поліпшення ситуації в КМДА радять: 

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря на Правому березі Києва: 

  • вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 80 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20 - 92 (високий рівень забрудненості);
  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - 82 (високий рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 - 86 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Китаївська, 22 - 77 (високий рівень забрудненості). 

Зокрема на Лівому березі Києва: 

  • вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 88 (високий рівень забрудненості).
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 - 85 (високий рівень забрудненості).

Фото: індекс якості повітря у Києві (kyivcity.gov.ua)

Що передувало 

Нещодавно в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом через його перенесення вітровими потоками із Каспійської низовини

Зокрема, як стверджували вчора, 2 жовтня, в КМДА, ще однією причиною забруднення є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії.

Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.

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КиївКМДА