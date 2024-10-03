Повітря забруднене. Київ знову затягнуло пилом, на двір краще не виходити

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві зафіксований високий рівень забрудненості повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
До поліпшення ситуації в КМДА радять:
Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря на Правому березі Києва:
Зокрема на Лівому березі Києва:
Фото: індекс якості повітря у Києві (kyivcity.gov.ua)
Нещодавно в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом через його перенесення вітровими потоками із Каспійської низовини.
Зокрема, як стверджували вчора, 2 жовтня, в КМДА, ще однією причиною забруднення є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії.
Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.