Воздух загрязнен. Киев снова затянуло пылью, на улицу лучше не выходить

Сегодня, 3 октября, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Причиной этому являются пожары в экосистеме Киевской области, а также трансграничное влияние.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
До улучшения ситуации в КГГА советуют:
Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха на Правом берегу Киева:
В частности на Левом берегу Киева:
Фото: индекс качества воздуха в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Недавно в Украине начали фиксировать существенное загрязнение воздуха пылью из-за ее переноса ветровыми потоками с Каспийской низменности.
В частности, как утверждали вчера, 2 октября, в КГГА, еще одной причиной загрязнения являются масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России.
Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.
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