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Воздух загрязнен. Киев снова затянуло пылью, на улицу лучше не выходить

Четверг 03 октября 2024 09:07
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Воздух загрязнен. Киев снова затянуло пылью, на улицу лучше не выходить Иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Причиной этому являются пожары в экосистеме Киевской области, а также трансграничное влияние.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

До улучшения ситуации в КГГА советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха на Правом берегу Киева:

  • ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 80 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Щусева, 20 - 92 (высокий уровень загрязненности);
  • проспект Европейского Союза, 64-Г - 82 (высокий уровень загрязненности);
  • проспект Берестейский, 97 - 86 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Китаевская, 22 - 77 (высокий уровень загрязненности).

В частности на Левом берегу Киева:

  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 88 (высокий уровень загрязненности).
  • Архитектора Вербицкого, 26 - 85 (высокий уровень загрязненности).

Воздух загрязнен. Киев снова затянуло пылью, на улицу лучше не выходить

Фото: индекс качества воздуха в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Что предшествовало

Недавно в Украине начали фиксировать существенное загрязнение воздуха пылью из-за ее переноса ветровыми потоками с Каспийской низменности.

В частности, как утверждали вчера, 2 октября, в КГГА, еще одной причиной загрязнения являются масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России.

Более подробно о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.

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