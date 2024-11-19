Повітря у містах Європи може містити сліди вибухів російських ракет в Україні, - Гринчук
У низці європейських країн фіксують продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) в Баку.
"Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети", - сказала Гринчук.
За її словами, продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі.
Міністр також додала, що через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки повномасштабної війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн. Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів.
Окрім того, за словами Гринчук, забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 000 кв. км - це у два рази більше за площу Азербайджану.
Масована атака по Україні
Нагадаємо, 17 листопада Росія вперше за останні три місяці масовано атакувала Україну. Як розповів президент Володимир Зеленський, росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів.
Зокрема, у Києві уламки збитих дронів впали у чотирьох районах, постраждали двоє людей. Також були атаковані Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Кременчук, Одеса. Серед загиблих працівники залізниці та енергетики.
Зазначимо, що основний удар припав на об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.
Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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