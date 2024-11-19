Повітря у містах Європи може містити сліди вибухів російських ракет в Україні, - Гринчук

У низці європейських країн фіксують продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) в Баку.

"Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети", - сказала Гринчук.

За її словами, продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів Росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі.

Міністр також додала, що через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки повномасштабної війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн. Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів.

Окрім того, за словами Гринчук, забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 000 кв. км - це у два рази більше за площу Азербайджану.