Воздух в городах Европы может содержать следы взрывов российских ракет в Украине, - Гринчук

В ряде европейских стран фиксируют продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

"Даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты", = сказала Гринчук.

По ее словам, продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу.

Министр также добавила, что из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года полномасштабной войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн. Всего из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов.

Кроме того, по словам Гринчук, загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет 139 000 кв. км - это в два раза больше площади Азербайджана.