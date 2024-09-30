У повітрі пил та дим. Де в Україні найгірша ситуація (карта)
Вранці 30 вересня частину України охопила пилова буря. У другій половині дня пил та дим досягли території Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Пил, який сьогодні зранку потрапив на територію України, згідно з останніми супутниковими даними поширюється на територію Київської, Житомирської та північні райони Вінницької області. Водночас у повітрі відчувається сильний запах диму, який прийшов з північного напрямку. Це призвело до суттєвого погіршення якості повітря у багатьох регіонах.
Синоптики пояснюють, що комбінація цих двох факторів обумовлена різними потоками повітря: біля землі переважає північний вітер, який несе задимлення з північного сходу, де знаходяться джерела диму. На висоті ж діє південно-східний потік, що сприяє поширенню пилу на територію України. Обидва ці забруднювальні чинники поширюються на територію Київської області й, за прогнозами, залишатимуться ще кілька днів.
Супутникові дані також фіксують потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря, спричинену сильними поривами вітру. Ця буря вже наближається до Луганщини й призведе до подальшого збільшення кількості пилу, що буде осідати на території України. Найвища концентрація пилових частинок очікується у східних, північних областях, а також у Полтавській і Дніпропетровській областях.
Карта забруднення пилом та димом повітря (УкрГМЦ)
РБК-Україна писало, що за прогнозами експертів УкрГМЦ, запиленість повітря в Україні збережеться щонайменше до п'ятниці, 4 жовтня. Після цього очікується зміна напрямку вітру на південний і західний.
Також ми розповідали, наскільки небезпечна для людей ця пилова буря та як захистити себе від забрудненого повітря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.