У повітрі пил та дим. Де в Україні найгірша ситуація (карта)

Пил, який сьогодні зранку потрапив на територію України, згідно з останніми супутниковими даними поширюється на територію Київської, Житомирської та північні райони Вінницької області. Водночас у повітрі відчувається сильний запах диму, який прийшов з північного напрямку. Це призвело до суттєвого погіршення якості повітря у багатьох регіонах.

Синоптики пояснюють, що комбінація цих двох факторів обумовлена різними потоками повітря: біля землі переважає північний вітер, який несе задимлення з північного сходу, де знаходяться джерела диму. На висоті ж діє південно-східний потік, що сприяє поширенню пилу на територію України. Обидва ці забруднювальні чинники поширюються на територію Київської області й, за прогнозами, залишатимуться ще кілька днів.

Супутникові дані також фіксують потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря, спричинену сильними поривами вітру. Ця буря вже наближається до Луганщини й призведе до подальшого збільшення кількості пилу, що буде осідати на території України. Найвища концентрація пилових частинок очікується у східних, північних областях, а також у Полтавській і Дніпропетровській областях.

Карта забруднення пилом та димом повітря (УкрГМЦ)