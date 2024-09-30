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Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео)

Понеділок 30 вересня 2024 10:04
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Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео) Фото: Пилова буря та смог в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Зранку 30 вересня частину Україна накрила пилова буря. Людям рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумського обласного центру з гідрометеорології.

Синоптики фіксують серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі зараз у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Значне забруднення повітря в Україні пов’язане із "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії. Зокрема, пил заносить до нашої країни із Каспію, а от смог – із РФ, де зараз масштабні лісові пожежі. Південно-східний вітер сприяв поширенню суміші пилу та смогу на територію нашої країни.

Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео)Пилова буря в Україні (скріншот - Сумський обласний центр з гідрометеорології)

Користувачі соцмереж публікують фото та відео, на яких помітно, що у містах значно знизилася видимість.

Про смог та пил у повітрі також розповідають у соцмережах жителі тимчасово окупованого Луганська. Люди публікують фото, на яких також помітно, що повітря дуже забруднене.

Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео)Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео)

Пилова буря в окупованому Луганську (фото із соцмереж)

Раніше РБК-Україна писало, що 20 вересня у Києві зафіксували значне погіршення якості повітря. Столиця України опинилася на вершині онлайн-рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям. Тоді це було пов’язано зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Також ми писали, що 25 вересня в Луцьку на стаціонарному пості спостережень на вулицях Рівненська та Конякіна було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих для здоров'я речовин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Забруднення повітря
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