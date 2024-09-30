Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео)
Зранку 30 вересня частину Україна накрила пилова буря. Людям рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумського обласного центру з гідрометеорології.
Синоптики фіксують серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі зараз у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Значне забруднення повітря в Україні пов’язане із "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії. Зокрема, пил заносить до нашої країни із Каспію, а от смог – із РФ, де зараз масштабні лісові пожежі. Південно-східний вітер сприяв поширенню суміші пилу та смогу на територію нашої країни.
Пилова буря в Україні (скріншот - Сумський обласний центр з гідрометеорології)
Користувачі соцмереж публікують фото та відео, на яких помітно, що у містах значно знизилася видимість.
Про смог та пил у повітрі також розповідають у соцмережах жителі тимчасово окупованого Луганська. Люди публікують фото, на яких також помітно, що повітря дуже забруднене.
Пилова буря в окупованому Луганську (фото із соцмереж)
Раніше РБК-Україна писало, що 20 вересня у Києві зафіксували значне погіршення якості повітря. Столиця України опинилася на вершині онлайн-рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям. Тоді це було пов’язано зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Також ми писали, що 25 вересня в Луцьку на стаціонарному пості спостережень на вулицях Рівненська та Конякіна було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих для здоров'я речовин.
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