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В воздухе пыль и дым. Где в Украине самая плохая ситуация (карта)

Украина, Киев, Понедельник 30 сентября 2024 17:50
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В воздухе пыль и дым. Где в Украине самая плохая ситуация (карта) Фото: Смог и пыль в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Утром 30 сентября часть Украины охватила пылевая буря. Во второй половине дня пыль и дым достигли территории Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Пыль, которая сегодня утром попала на территорию Украины, согласно последним спутниковым данным, распространяется на территорию Киевской, Житомирской и северные районы Винницкой области. В то же время в воздухе ощущается сильный запах дыма, пришедший с северного направления. Это привело к существенному ухудшению качества воздуха во многих регионах.

Синоптики объясняют, что комбинация этих двух факторов обусловлена разными потоками воздуха: у земли преобладает северный ветер, несущий задымление с северо-востока, где находятся источники дыма. На высоте - юго-восточный поток, способствующий распространению пыли на территорию Украины. Оба эти загрязняющих фактора распространяются на территорию Киевской области и, по прогнозам, будут оставаться еще несколько дней.

Спутниковые данные также фиксируют мощную пылевую бурю к западу от Каспийского моря, вызванную сильными порывами ветра. Эта буря уже близится к Луганской области и приведет к дальнейшему увеличению количества пыли, которая будет оседать на территории Украины. Высокая концентрация пылевых частиц ожидается в восточных, северных областях, а также в Полтавской и Днепропетровской областях.

В воздухе пыль и дым. Где в Украине самая плохая ситуация (карта)Карта загрязнения пылью и дымом воздуха (УкрГМЦ)

РБК-Украина писало, что по прогнозам экспертов УкрГМЦ, запыленность воздуха в Украине сохранится, по меньшей мере, до пятницы, 4 октября. После этого ожидается смена направления ветра на южный и западный.

Также мы рассказывали, насколько опасна для людей эта пылевая буря и как защитить себя от загрязненного воздуха.

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