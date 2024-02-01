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Повістки роздає відділ кадрів. РФ мобілізує працівників Алчевського металургійного заводу

Ілюстративне фото: РФ мобілізує працівників Алчевського металургійного заводу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Кава

Росія почала мобілізувати на війну в Україну працівників з Алчевського металургійного заводу, що в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

За інформацією партизан, місцеві колаборанти активно відправляють працівників підприємства на фронт.

"Повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось приїжджають особисто з військкоматів. В армію забирають усіх підряд, включно з молодими людьми і людьми з інвалідністю. Хоча точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати неможливо, очевидно, що під заклик потрапляють десятки і навіть сотні співробітників заводів і підприємств", - сказано в повідомленні.

Через такі дії росіян, українці що залишились на окупованих територіях, відмовляються йти працювати на місцеве підприємство, але намагаються виїхати в безпечне місце. Окупанти звітують про постійні досягнення, але це не відповідає дійсності.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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