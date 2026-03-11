Повістки до дверей: у Вінниці для мобілізації запускають мобільні групи

У Вінниці для вручення повісток запустять мобільні групи. Вони проводитимуть побудинковий обхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження міського голови Вінниці.

Хто вручатиме повістки?

Згідно з документом, у місті та громаді створено 31 мобільну групу. Їхній склад залежить від типу забудови:

приватний сектор (20 груп): представник квартального комітету, поліція і ТЦК;

багатоповерхівки з керуючими компаніями (7 груп): представник компанії-управителя, поліція і ТЦК;

будинки з ОСББ (1 група): представник відділу міськради з розвитку ОСББ, представник самого об'єднання, поліція і ТЦК;

старостинські округи (3 групи): представник старостату, працівник департаменту цивільного захисту, поліція і ТЦК.

Вручати будуть особисто

У документі сказано, що повістка має бути вручена під особистий підпис громадянина.

Якщо людини немає вдома або вона відмовляється брати повістку, члени групи складають спеціальний акт.

Мерія також організує розсилку рекомендованих листів із повідомленням про вручення, якщо надійде відповідне розпорядження від ТЦК.

Контроль і звітність

Усі відповідальні структури (департаменти міськради, старости, Асоціація органів самоорганізації населення) зобов'язані щодня звітувати про проведені заходи, а про випадки вручення або відмови - доповідати негайно.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на заступника міського голови Андрія Шпортуна.