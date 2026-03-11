ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Повістки до дверей: у Вінниці для мобілізації запускають мобільні групи

18:28 11.03.2026 Ср
2 хв
Хто саме входитиме до нових мобільних груп?
aimg Іван Носальський
Повістки до дверей: у Вінниці для мобілізації запускають мобільні групи Ілюстративне фото: у Вінниці з'являться мобільні групи для вручення повісток (Getty Images)

У Вінниці для вручення повісток запустять мобільні групи. Вони проводитимуть побудинковий обхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження міського голови Вінниці.

Читайте також: Коли можна не платити штраф за неявку за повісткою: адвокат розкрила деталі

Хто вручатиме повістки?

Згідно з документом, у місті та громаді створено 31 мобільну групу. Їхній склад залежить від типу забудови:

  • приватний сектор (20 груп): представник квартального комітету, поліція і ТЦК;
  • багатоповерхівки з керуючими компаніями (7 груп): представник компанії-управителя, поліція і ТЦК;
  • будинки з ОСББ (1 група): представник відділу міськради з розвитку ОСББ, представник самого об'єднання, поліція і ТЦК;
  • старостинські округи (3 групи): представник старостату, працівник департаменту цивільного захисту, поліція і ТЦК.

Вручати будуть особисто

У документі сказано, що повістка має бути вручена під особистий підпис громадянина.

Якщо людини немає вдома або вона відмовляється брати повістку, члени групи складають спеціальний акт.

Мерія також організує розсилку рекомендованих листів із повідомленням про вручення, якщо надійде відповідне розпорядження від ТЦК.

Контроль і звітність

Усі відповідальні структури (департаменти міськради, старости, Асоціація органів самоорганізації населення) зобов'язані щодня звітувати про проведені заходи, а про випадки вручення або відмови - доповідати негайно.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на заступника міського голови Андрія Шпортуна.

До слова, у січні в додаток "Резерв+" додали сповіщення про повістки.

Це інформаційне повідомлення, яке дає змогу військовозобов'язаним заздалегідь підготуватися до отримання повістки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вінниця Війна в Україні Мобілізація в Україні Повістки
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком