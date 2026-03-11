Повестки к дверям: в Виннице для мобилизации запускают мобильные группы

В Виннице для вручения повесток запустят мобильные группы. Они будут проводить подомовой обход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение городского главы Винницы.

Кто будет вручать повестки?

Согласно документу, в городе и общине создана 31 мобильная группа. Их состав зависит от типа застройки:

частный сектор (20 групп): представитель квартального комитета, полиция и ТЦК;

многоэтажки с управляющими компаниями (7 групп): представитель компании-управителя, полиция и ТЦК;

дома с ОСМД (1 группа): представитель отдела горсовета по развитию ОСМД, представитель самого объединения, полиция и ТЦК;

старостинские округи (3 группы): представитель старостата, работник департамента гражданской защиты, полиция и ТЦК.

Вручать будут лично

В документе сказано, что повестка должна быть вручена под личную подпись гражданина.

Если человека нет дома или он отказывается брать повестку, члены группы составляют специальный акт.

Мэрия также организует рассылку заказных писем с уведомлением о вручении, если поступит соответствующее распоряжение от ТЦК.

Контроль и отчетность

Все ответственные структуры (департаменты горсовета, старосты, Ассоциация органов самоорганизации населения) обязаны ежедневно отчитываться о проведенных мероприятиях, а о случаях вручения или отказа - докладывать немедленно.

Контроль за исполнением этого решения возложен на заместителя городского головы Андрея Шпортуна.