Буданов: ми повинні використати слабкість Путіна і зробити її додатковою зброєю

Російський диктатор Володимир Путін на тлі триваючого рейду добровольців у прикордонні області, інцидентів на виборчих дільницях під час псевдовиборів та зростання сумнівів щодо легітимності демонструє світовим лідерам свою слабкість. Україна має це використовувати у боротьбі з агресором.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Форумі російських добровольців .

Генерал-лейтенант зазначив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань (РДК, батальону "Сибір", легіону "Свобода Росії" та добровольців з Ічкерії) у Бєлгородській та Курській областях є "лише початком боротьби за їхню рідну країну".

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками", - наголосив Буданов.

Також шеф української військової розвідки наголосив, що "вибори" Путіна є нелегітимними.

"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія - це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх", - сказав Буданов.

Начальник ГУР МОУ додав, що в РФ почався "бунт виборчих урн", позаяк такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок "не було ніколи і ніде в світі".

"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами", - зауважив генерал-лейтенант.

Буданов додав, що Путін найбільше боїться слабкості, а те, що нині відбувається в РФ - послаблює режим загалом і диктатора особисто.

"Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - наголошує керівник ГУР МОУ.

Вибори у Росії

Нагадаємо, на території РФ "вибори" проходять протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як раніше писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в СБУ розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Додамо, що 17 березня у столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії - там відкрили виборчу дільницю для голосування.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".