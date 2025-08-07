"Повинні перемагати": Сирський вважає, що є шанси закінчити війну на умовах України

Інші заяви Сирського

Нагадаємо, раніше Сирський виступив із заявою на річницю початку Курської операції ЗСУ. Сили оборони розпочали Курську операцію 6 серпня 2024 року. За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими.

Також, за даними Сирського, росіяни планують до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій. Більшість із них призначена для війни в Україні. Щодо фронту - там, за словами генерала, ключовим залишається Покровськ, в якому ворог намагається закріпитися через застосування ДРГ та диверсії.

Варіанти закінчення війни

Президент Володимир Зеленський 7 серпня заявив, що Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 6 серпня відвідав Москву, де провів зустріч з Путіним. Зокрема обговорювалося питання проведення зустрічі лідерів. За даними ЗМІ, Трамп нібито має намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч за участі Зеленського.

Саме цей саміт, на думку США та України, може стати першим реальним кроком до миру.