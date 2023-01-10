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Повинні отримати всю зброю. У ЄС зробили важливу заяву про танки для України

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Вівторок 10 січня 2023 14:47
Повинні отримати всю зброю. У ЄС зробили важливу заяву про танки для України Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, говорячи про танки, заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії на брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо її позиції щодо передачі західних танків Україні, фон дер Ляйєн зазначила, що Київ має отримати всю необхідну зброю для захисту від російської агресії.

"Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, скільки необхідно для захисту України", - додала вона.

Глава Євроради Шарль Мішель також підкреслив, що підтримує підхід ЄС до великих постачань військового обладнання Україні.

"Бо ми знаємо, що вони ведуть боротьбу за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив можливості постачання країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Крім того, ми писали, що Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2.

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