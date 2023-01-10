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Должны получить все оружие. В ЕС сделали важное заявление о танках для Украины

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 14:47
Должны получить все оружие. В ЕС сделали важное заявление о танках для Украины Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о танках, заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором она нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии на брифинге.

Отвечая на вопрос относительно ее позиции о передаче западных танков Украине, фон дер Ляйен отметила, что Киев должен получить все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.

"Это означает, конечно, передовые системы ПВО, но также другие виды передового военного оборудования, столько, сколько необходимо для защиты Украины", - добавила она.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, также подчеркнул, что поддерживает подход ЕС к большим поставкам военного оборудования Украине.

"Потому что мы знаем, что они ведут борьбу за свое будущее, но также за наши общие ценности", - подытожил он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

Кроме того, мы писали, что Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине британские танки Challenger 2.

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