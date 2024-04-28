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Должен был помочь вражеской пехоте закрепиться. Третья штурмовая уничтожила РЭБ "Гроза" РФ

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 15:59
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Должен был помочь вражеской пехоте закрепиться. Третья штурмовая уничтожила РЭБ "Гроза" РФ Фото: Третья штурмовая не дала россиянам закрепиться на позиции, уничтожив их РЭБ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Третья штурмовая бригада уничтожила российский РЭБ "Гроза-04М". Он должен был помочь вражеской пехоте закрепиться на позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"Бойцы Третьей штурмовой поразили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М", - говорится в сообщении.

Этот комплекс, как рассказали военные, предназначен для прикрытия вооружения и техники.

"Россияне же притянули его на позиции, потому что закошмаренная бригадными дронами российская пехота никак не могла закрепиться. Спойлер - так и не закрепились", - добавили штурмовики.

Отметим, "Гроза" - серия комплексов и средств радиоэлектронной борьбы от белорусского ОАО "КБ Радар".

Потери РФ в Украине

За неделю, с 21 по 28 апреля, украинские военные уничтожили 6620 российских военных и 849 единиц вооружения и военной техники.

В частности, ВСУ удалось "отминусовать" 50 танков, 95 ББМ, 229 артиллерийских систем, 9 установок ПВО и 128 дронов. В частности, на утру 28 апреля, ВСУ уничтожили еще более 1000 россиян.

Что касается уничтожения РЭБ, то силы обороны Украины на постоянной основе уничтожают враждебные комплексы наблюдения и средства РЭБ на поле боя. Для этого они используют дроны-камикадзе.

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