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Наводнение в Техасе: число погибших возросло до 80, поиски пропавших продолжаются

Понедельник 07 июля 2025 03:29
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Наводнение в Техасе: число погибших возросло до 80, поиски пропавших продолжаются Фото: последствия наводнения в Техасе (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В американском штате Техас число погибших из-за масштабного наводнения возросло как минимум до 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что среди погибших были 28 детей. Подтверждено количество погибших в следующих округах:

  • 68 смертей в округе Керр;
  • 5 смертей в округе Трэвис;
  • 3 смерти в округе Бернет;
  • 2 смерти в округе Кендалл;
  • 1 смерть в округе Том-Грин;
  • 1 смерть в округе Уильямсон.

Также до сих пор считаются пропавшими без вести воспитатель лагеря "Мистик" и 10 девочек. Среди пропавших, помимо прочего, оказался местный начальник пожарной охраны. Он престал выходить на связь после того, как поехал на вызов в качестве спасательной операции. К поискам людей привлечены военные беспилотники.

Президент США Дональд Трамп пообещал, покидая Нью-Джерси после выходных в своем гольф-клубе, что продолжит федеральную поддержку Техаса после разрушительных наводнений. Он заявил, что рассматривает возможность посещения штата в пятницу, 11 июня.

"Мы очень тесно сотрудничаем с представителями Техаса. То, что произошло, - это ужасно, абсолютно ужасно", - сказал он.

Наводнение в Техасе

Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Река Гваделупе вышла из берегов из-за сильных паводков. В округе Керр вода поднялась на 8-9 метров всего за 45 минут.

В частном детском лагере "Мистик" находились 700 человек. Из них десятки погибли и пропали без вести. Среди жертв стихии оказался директор лагеря Дик Истленд.

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате Техас после наводнения.

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