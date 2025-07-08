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Повінь у Техасі: кількість загиблих перевалила за 100

Фото: у Техасі зростає кількість жертв через повені (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

В американському штаті Техас кількість загиблих унаслідок повені зросла щонайменше до 104 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Серед загиблих виявилися щонайменше 28 дітей, а ще 24 людини вважаються зниклими безвісти. За останніми даними, тільки в окрузі Керр кількість загиблих досягла 84. Загалом, ситуація виглядає наступним чином:

  • Округ Керр: 84 загиблих, 11 зниклих безвісти;
  • Округ Тревіс: 7 загиблих, 10 зниклих безвісти;
  • Округ Бернет: 4 загиблих, 2 зниклих безвісти;
  • Округ Кендалл: 6 загиблих;
  • Округ Вільямсон: 2 загиблих, 1 зниклий безвісти;
  • Округ Том-Грін: 1 загиблий.

За словами губернатора Техасу Грега Ебботта, понад 20 держустанов реагують на повінь по всьому Техасу. Рятувальники продовжують пошуки десятків зниклих безвісти людей.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, повінь у Техасі почалася вранці, 4 липня. Рівень води в окрузі Керр піднявся на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. 10 дівчаток і вихователь зникли безвісти.

Президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха і заявив, що федеральна допомога штату буде продовжена.

Водночас 7 липня місцева влада повідомила, що рівень води знову почав підніматися через сильні дощі.

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