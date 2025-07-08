Повінь у Техасі: кількість загиблих перевалила за 100

Повінь у Техасі

Нагадаємо, повінь у Техасі почалася вранці, 4 липня. Рівень води в окрузі Керр піднявся на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. 10 дівчаток і вихователь зникли безвісти.

Президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха і заявив, що федеральна допомога штату буде продовжена.

Водночас 7 липня місцева влада повідомила, що рівень води знову почав підніматися через сильні дощі.

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