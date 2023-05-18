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Повінь на півночі Італії: тисячі людей евакуйовано, є загиблі

Фото: повінь в Італії забрала життя дев'яти людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дев'ятеро людей загинули, тисячі були евакуйовані зі своїх будинків внаслідок злив, які обрушилися на північний регіон Емілія-Романья в Італії, викликавши повені та зсуви ґрунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі заявив, що в деяких районах лише за 36 годин випала половина середньорічної кількості опадів, внаслідок чого річки вийшли з берегів, затопивши сільськогосподарські угіддя.

Гран-прі "Формули-1" в Імолі було скасовано, щоб зменшити навантаження на аварійно-рятувальні служби та запобігти скупченню фанатів автоперегонів у затопленому регіоні.

"Ми стикаємося з катастрофічними подіями, яких, ймовірно, раніше не було. Надзвичайна кількість дощу випала на землю, яка більше не здатна його поглинати", - заявив журналістам президент регіону Емілія-Романья Стефано Боначчіні.

Сильніше за інших постраждав прибережний місто Равенна, відомий своїми пам'ятниками ранньої християнської спадщини. Представник місцевої поліції зазначив, що близько 14 тисяч людей було евакуйовано.

Влада заявила, що повінь торкнулася 37 міст і селищ і було зареєстровано близько 120 зсувів. Принаймні один міст недалеко від міста Болонья впав, деякі дороги були розмиті паводковими водами.

Нагадаємо, що в провінції Південне Ківу Республіки Конго сталися раптові повені, які забрали життя не менше 203 людей.

Також ми писали, що в Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

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