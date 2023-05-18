Наводнение на севере Италии: тысячи людей эвакуированы, есть погибшие

Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи заявил, что в некоторых районах всего за 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков, в результате чего реки вышли из берегов, затопив сельскохозяйственные угодия.

Гран-при "Формулы-1" в Имоле был отменен, чтобы уменьшить нагрузку на аварийно-спасательные службы и предотвратить скопление фанатов автогонок в затопленном регионе.

"Мы сталкиваемся с катастрофическими событиями, которых, вероятно, раньше не было. Необычайное количество дождя выпало на землю, которая больше не способна его поглощать", - заявил журналистам президент региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини.

Сильнее других пострадал прибрежный город Равенна, известный своими памятниками раннего христианского наследия. Представитель местной полиции отметил, что около 14 тысяч человек были эвакуированы.

Власти заявили, что наводнение затронуло 37 городов и поселков и было зарегистрировано около 120 оползней. По крайней мере, один мост недалеко от города Болонья рухнул, некоторые дороги были размыты паводковыми водами.