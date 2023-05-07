Повені в Республіці Конго забрали життя понад 200 людей
Фото: в Республіці Конго сталися раптові повені (GettyImages)
В провінції Південне Ківу Республіки Конго сталися раптові повені, які забрали життя щонайменше 203 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Річки вийшли з берегів у селах біля Калехе, неподалік берегів озера Ківу, у четвер. За даними місцевої влади провінції Південне Ківу, кількість загиблих сягнула 203 осіб, і багато людей все ще вважаються зниклими безвісти.
Губернатор Південного Ківу Тео Нгвабідже заявив, що уряд провінції надіслав місцевим медикаменти, продукти харчування та надав притулок евакуйованим.
Нагадаємо, що в Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.
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