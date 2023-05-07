Повені в Республіці Конго забрали життя понад 200 людей

В провінції Південне Ківу Республіки Конго сталися раптові повені, які забрали життя щонайменше 203 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Річки вийшли з берегів у селах біля Калехе, неподалік берегів озера Ківу, у четвер. За даними місцевої влади провінції Південне Ківу, кількість загиблих сягнула 203 осіб, і багато людей все ще вважаються зниклими безвісти. Губернатор Південного Ківу Тео Нгвабідже заявив, що уряд провінції надіслав місцевим медикаменти, продукти харчування та надав притулок евакуйованим.