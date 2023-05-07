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Повені в Республіці Конго забрали життя понад 200 людей

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Неділя 07 травня 2023 02:18
Повені в Республіці Конго забрали життя понад 200 людей Фото: в Республіці Конго сталися раптові повені (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В провінції Південне Ківу Республіки Конго сталися раптові повені, які забрали життя щонайменше 203 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Річки вийшли з берегів у селах біля Калехе, неподалік берегів озера Ківу, у четвер. За даними місцевої влади провінції Південне Ківу, кількість загиблих сягнула 203 осіб, і багато людей все ще вважаються зниклими безвісти.

Губернатор Південного Ківу Тео Нгвабідже заявив, що уряд провінції надіслав місцевим медикаменти, продукти харчування та надав притулок евакуйованим.

Нагадаємо, що в Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

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