Повінь у Непалі забрала понад 1400 життів, ще 5 тисяч людей так і не знайшли

Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені, яка забрала життя щонайменше 1455 людей. Понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повінь почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетом. Окрім загиблих, зниклими вважаються щонайменше 5285 людей, а врятувати вдалося 13 795.
Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, а також дороги, мости, ферми та цілі поселення.
Тепер влада переходить від пошуків до відновлення постраждалих районів. Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудел розповів, що уряд вирішує, як юридично визнати зниклих загиблими. Без цього їхні родини не можуть оформити страховку, банківські та інші документи.
Глава Національного агентства з управління ризиками стихійних лих Дгарам Радж Упреті уточнив, що тіла більше не шукатимуть цілеспрямовано. Проте рештки, майно та цінності, знайдені під час відновлювальних робіт, передаватимуть рідним, а в разі потреби рятувальники й надалі виїжджатимуть на екстрені виклики.
Серед зниклих після повені опинилися й українці. Коли руйнівна вода накрила кордон Непалу й Тибету, станом на 26 серпня повідомлялося про 53 громадян України, з якими втратили зв'язок. За два дні їхня кількість зросла до 56, проте загиблих чи поранених серед них на той момент не фіксували.