Повінь у Непалі забрала понад 1400 життів, ще 5 тисяч людей так і не знайшли

Повінь почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетом. Окрім загиблих, зниклими вважаються щонайменше 5285 людей, а врятувати вдалося 13 795.

Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, а також дороги, мости, ферми та цілі поселення.

Тепер влада переходить від пошуків до відновлення постраждалих районів. Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудел розповів, що уряд вирішує, як юридично визнати зниклих загиблими. Без цього їхні родини не можуть оформити страховку, банківські та інші документи.

Глава Національного агентства з управління ризиками стихійних лих Дгарам Радж Упреті уточнив, що тіла більше не шукатимуть цілеспрямовано. Проте рештки, майно та цінності, знайдені під час відновлювальних робіт, передаватимуть рідним, а в разі потреби рятувальники й надалі виїжджатимуть на екстрені виклики.