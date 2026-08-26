Руйнівна повінь накрила кордон Непалу й Тибету: десятки жертв і сотні зниклих

Унаслідок раптової повені та зсуву ґрунту на кордоні Непалу й Тибету загинули щонайменше 18 людей, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти. Стихія змила цілі села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС та Reuters .

Повінь сталася рано в середу, 26 серпня, у районі Расува на північ від столиці Непалу Катманду. За попередньою інформацією, її спричинив землетрус, який викликав лавину з талого снігу, що стікав у річку Бхоте-Коші.

За даними непальської армії, пошукові операції тривають по обидва боки кордону, наразі врятовано 88 осіб. Державні ЗМІ Китаю, який контролює Тибет, повідомляють про значні жертви, а непальські чиновники очікують "величезних втрат".

Фото: На слідки раптової повені на кордоні Непалу та Тибету ( REUTERS/Navesh Chitrakar)

Скільки людей зникло

Рада з туризму Непалу повідомила, що триває робота зі встановлення місцезнаходження 291 туриста та 93 громадян Непалу, зокрема гідів, які перебували в районі повені. Серед них 12 мандрівників з Великої Британії, а також американці, малайзійці, південноафриканці та індійці.

Глава МЗС Непалу Шисір Ханал повідомив парламенту, що зникли безвісти 26 поліцейських, дев'ять озброєних поліцейських та 44 військовослужбовці.

Руйнування та порятунок

Кілька районів нижче за течією Бхоте-Коші перебувають у стані підвищеної готовності, а дороги, зв'язок та електропостачання порушені. Головна дорога до Катманду закрита. На перевірених відео видно, як потік зносить міст і руйнує багатоповерхові будівлі.

Фото: На слідки раптової повені на кордоні Непалу та Тибету ( REUTERS/Navesh Chitrakar/ Shaktimaya Tamang )

Речник армії Непалу Раджарам Баснет повідомив про зусилля з порятунку 115 людей із села Майлунг. Міністерство внутрішніх справ попередило про ймовірність величезних втрат у Тімуре, Сьябрубесі та Бетраваті. Повінь також пошкодила проєкт гідроелектростанції Трішулі.

Реакція Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав до "повномасштабних" пошуків зниклих безвісти, а також до посилення систем моніторингу та раннього попередження, щоб запобігти вторинним катастрофам.

Удар по енергетиці

Міністерство енергетики Непалу заявило, що постраждало 430 МВт постачання електроенергії, переважно від гідроелектростанцій. За розрахунками Reuters, це понад 12% від загальної національної потужності гідроенергетики у 3,2 ГВт.

Влада попередила про можливу другу повінь: вище за течією на кордоні Непалу й Китаю утворився завал, тож людей поблизу берегів річок закликали зберігати пильність.