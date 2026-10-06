Наводнение в Непале унесло более 1400 жизней, еще 5 тысяч человек так и не нашли

Наводнение началось 26 августа на границе Непала с Тибетом. Кроме погибших, пропавшими числятся по меньшей мере 5285 человек, а спасти удалось 13 795 человек.

Стихия разрушила 12 гидроэлектростанций, а также дороги, мосты, фермы и целые поселения.

Теперь власти переходят от поисков к возобновлению пострадавших районов. Глава Национального центра по чрезвычайным ситуациям Фаниндра Паудел рассказал, что правительство решает, как юридически признать пропавших погибшими. Без этого их семьи не могут оформить страховку, банковские и другие документы.

Глава Национального агентства по управлению рисками стихийных бедствий Дгарам Радж Упрети уточнил, что тела больше не будут искать целенаправленно. Однако остатки, имущество и ценности, найденные во время восстановительных работ, будут передавать родным, а в случае необходимости спасатели и дальше выезжать на экстренные вызовы.