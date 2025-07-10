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Повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку і не тільки: захід України потерпає від злив

Фото: захід України потерпає від затоплень (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Каріна Левицька

Захід України потерпає від негоди. У Львові шириться повінь, а у Луцьку злива підтопила вулиці. Через потужні дощі в кількох областях затоплені житлові будинки та авто.

Докладніше про те, як захід України бореться з потужними зливами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вранці 10 липня Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста було підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

 

Український гідрометеорологічний центр попередив про шалені зливи в західних областях України. Як відомо, найгірша ситуація на:

  • Закарпатті,
  • Львівщині,
  • Франківщині, 
  • Буковині,
  • Тернопільщині.

Грозові хмари, за даними синоптиків, насуваються також на Волинь, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку області.

Негода у Львові

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області були знеструмлені 192 населені пункти. 

Станом на 10:10 відомо, що через інтенсивні опади річка Зубра та річка Щирка поблизу Львова вийшли з берегів, що спричинило загрозу підтоплення частини міста.

 

Подекуди вода вже сягала трьох метрів над рівнем землі. Міська влада закликала мешканців якомога швидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок. 

За попередніми даними, у Львові за цю ніч випало понад 115% місячної норми опадів.

Обмеження руху у Львові

Правоохоронці львівської області попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:

  • місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
  • автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.
  • у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.

Також відомо, що трамваї №4 та №8 у Львові змінили напрямок руху через підтоплення на Чукаріна-Вернадського. Надалі вони курсують до зупинки “Кінотеатр ім. Довженка”. 

Дощі в Луцьку

Через сильні дощі підтопило вулиці й в Луцьку. Очевидці діляться кадрами наслідків негоди в мережі. 

 

Повідомляється, що в місті внаслідок сильного дощу "традиційно" затопило дорогу на вулиці Дубнівській. Кілька автомобілів застрягли посеред дороги, а рівень води досяг салону.

 

При підготовці публікації використовувалась інформація місцеві Telegram-канали, Львівську обласну військову адміністрацію. начальника Львівської ОВА Максима Козицького, депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, Українського гідрометеорологічного центру, патрульної поліції.

Зауважимо, що РБК-Україна писало, куди повідомляти, якщо бачите обірвані кабелі, чи інші наслідки негоди.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця затоплень у Львові, можна побачити в окремому матеріалі РБК-Україна.

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