Повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку і не тільки: захід України потерпає від злив

Захід України потерпає від негоди. У Львові шириться повінь, а у Луцьку злива підтопила вулиці. Через потужні дощі в кількох областях затоплені житлові будинки та авто.
Докладніше про те, як захід України бореться з потужними зливами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вранці 10 липня Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста було підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.
Український гідрометеорологічний центр попередив про шалені зливи в західних областях України. Як відомо, найгірша ситуація на:
Грозові хмари, за даними синоптиків, насуваються також на Волинь, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку області.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області були знеструмлені 192 населені пункти.
Станом на 10:10 відомо, що через інтенсивні опади річка Зубра та річка Щирка поблизу Львова вийшли з берегів, що спричинило загрозу підтоплення частини міста.
Подекуди вода вже сягала трьох метрів над рівнем землі. Міська влада закликала мешканців якомога швидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок.
За попередніми даними, у Львові за цю ніч випало понад 115% місячної норми опадів.
Правоохоронці львівської області попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:
Також відомо, що трамваї №4 та №8 у Львові змінили напрямок руху через підтоплення на Чукаріна-Вернадського. Надалі вони курсують до зупинки “Кінотеатр ім. Довженка”.
Через сильні дощі підтопило вулиці й в Луцьку. Очевидці діляться кадрами наслідків негоди в мережі.
Повідомляється, що в місті внаслідок сильного дощу "традиційно" затопило дорогу на вулиці Дубнівській. Кілька автомобілів застрягли посеред дороги, а рівень води досяг салону.
При підготовці публікації використовувалась інформація місцеві Telegram-канали, Львівську обласну військову адміністрацію. начальника Львівської ОВА Максима Козицького, депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, Українського гідрометеорологічного центру, патрульної поліції.
Зауважимо, що РБК-Україна писало, куди повідомляти, якщо бачите обірвані кабелі, чи інші наслідки негоди.
Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця затоплень у Львові, можна побачити в окремому матеріалі РБК-Україна.
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